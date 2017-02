Die Insel Abbotts Rock ist kaum der Platz, wo sich aufregende Kriminalfälle zu ereignen pflegen. Eben darum hat der Bischof sein Sorgenkind Pater Brown dorthin abgeschoben; so hofft er, endlich Ruhe vor dessen kriminalistischem Tatendrang zu haben. Das erweist sich als Irrtum. Pater Brown entdeckt in der Ruine der alten Kirche ein verschollenes Gemälde von van Dyck und kommt damit wieder auf die Titelseite der Zeitungen. Als das wertvolle Bild gestohlen wird, hat selbst der Bischof nichts dagegen, dass Pater Brown sich des Falls annimmt - mit verblüffendem Erfolg, nur ist das Presse-Echo darauf wieder so peinlich, dass Hochwürden sich zu einer abermaligen Versetzung des Paters gezwungen sieht. Diesmal kommt der geistliche Hobby-Detektiv in eine Gegend, wo Verbrechen seltener sind als Regen in der Wüste Gobi. Kaum ist er jedoch ein paar Tage dort, ereignet sich auf Schloss Darroway ein tödlicher Unfall, der ihm zu denken gibt. Sein Verdacht, ein raffinierter Mörder könnte auf dem Schloss sein Unwesen treiben, bestätigt sich, als bald darauf eine weitere Leiche aus dem Schlossgraben gefischt wird. Kein Zweifel, hier bahnt sich ein neuer aufregender Fall für Pater Brown an ... - "Er kann's nicht lassen" ist die vergnügliche Fortsetzung von "Das schwarze Schaf"; auch hier spielt Heinz Rühmann den liebenswerten geistlichen Herrn mit der unfehlbaren kriminalistischen Spürnase frei nach den erfolgreichen Kriminalgeschichten von Gilbert K. Chesterton.