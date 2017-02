Er war der erste Deutsche im All. Vor 80 Jahren, am 13. Februar 1937, erblickte Sigmund Jähn im Vogtland das Licht der Welt. Zu seinem Geburtstag blickt LexiTV auf die spannende Lebensgeschichte des Weltraum-Pioniers und fragt, wie sich die Raumfahrt seit Jähns ersten Expeditionen weiterentwickelt hat. An Bord der sowjetischen Raumstation bediente er ein für damalige Verhältnisse technisches Meisterwerk: Die Multi-Spektral-Kamera MKF-6 aus dem VEB Carl Zeiss Jena. Neben der militärischen Fernerkundung diente die Kamera auch zivilen Zwecken, wie etwa der Suche nach Bodenschätzen oder der Umwelt-und Wetterforschung. Auch heute, fast 40 Jahre später, sind optische Präzisionsgeräte aus Jena an Bord vieler Satelliten, wie dem Sentinel 2, einem ESA-Satelliten der neuesten Generation. Diesen durfte ein LexiTV-Team aus nächster Nähe unter die Lupe nehmen. Reporter besuchen zudem das Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" in Chemnitz. Seit der Gründung im Jahr 1964 durften von dort aus Generationen von Schülern ins All starten. Wenigstens fast ...