Ein spanischer Ex-General bittet am Hof um Hilfe. Seine Tochter wird in Paris von Spaniern gefangen gehalten. Er bietet eine Formel für ein Zündpulver mit enormer Sprengkraft an, hinter der auch die Spanier her sind. Doch bei der Befreiung durch die Musketiere kommt der General ums Leben und nimmt das Geheimnis mit in den Tod. Der Sohn des Königs ist schwer erkrankt, Constanze entführt ihn und kann ihn retten. Die Königin ertappt ihren Gemahl in einer intimen Situation mit Milady de Winter.