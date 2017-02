Tamme Hanken fehlt auf seinem Hof in Ostfriesland an allen Ecken und Enden. Der plötzliche Tod des Knochenbrechers sorgte für seine Fans und natürlich den engsten Vertrauten wie Ehefrau Carmen und Lehrling Anton für Bestürzung. Ein Kamerateam schaut auf dem Hankenhof nach dem Rechten und begleitet Carmen auf eine Reise, die sie in Gedenken an den geliebten Gatten antritt.