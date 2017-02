Color Of Magic - Die Reise des Zauberers Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:20 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Zweiblum ist der erste Urlauber, der die Scheibenwelt bereist. Zauberer Rincewind, der durch die Machtkämpfe an der unsichtbaren Universität seinen Job verloren hat, wird ihm als Begleiter zugeteilt. Als ein bedrohlicher roter Stern den Himmel erleuchtet, schimpft das Volk auf seine unfähigen Magier. Zweiblum und Rincewind geraten dabei zwischen die Fronten. Original-Titel: The Colour of Magic Laufzeit: 125 Minuten Genre: Abenteuerfilm, GB 2008 Regie: Jean Vadim, Vadim Jean FSK: 6 Schauspieler: Zauberer Rincewind David Jason Zweiblum Sean Astin Trymon Tim Curry Patrizier Jeremy Irons Galder Wetterwachs James Cosmo Bethan Laura Haddock