Soll ich oder soll ich nicht? Vielleicht würde es ja im entscheidenden Moment helfen - das Reizgas oder die Schreckschusspistole in der Manteltasche. Den jüngsten Statistiken zufolge glauben immer mehr Menschen, dass sie mit Waffen sicherer sind. Die Anträge auf kleine Waffenscheine haben in allen Bundesländern im Vergleich zum Vorjahr rasant zugenommen. Demgegenüber stehen Amokläufe und terroristische Angriffe. Sollten da nicht besser die Waffengesetze verschärft werden, damit Waffen nicht in falsche Hände geraten? Wer darf eigentlich in Deutschland Waffen tragen? Und was darf die Polizei? Sind Sportschützen gefährlich und gehören Waffen in privater Hand nicht per se verboten?