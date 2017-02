Genoveva "Veva" Leibert lebt im München des frühen 16. Jahrhunderts. Die junge Frau interessiert sich für die revolutionären Ideen von Martin Luther, ahnt aber nicht, dass diese Faszination bald ihr Leben von Grund auf verändern wird. Gläubige Katholiken machen Jagd auf alle, die Luther folgen könnten, und brennen das Haus ihrer Familie nieder. In ihrer Not wendet sie sich an ihren Freund Ernst Rickinger, doch auch der wird verdächtigt, mit einem Ketzer unter einer Decke zu stecken.