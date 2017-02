Rote Rosen Heute | RBB | 06:20 - 07:10 Uhr | Telenovela Infos

Mehr Termine Inhalt Thomas und Gunter buhlen um Sandra. Die behauptet vor Ben, dass sie das Jonglieren mit zwei Verehrern im Griff hat. Doch ihr wird klar, dass eine Entscheidung ansteht. Gunter beschließt, Thomas den Vortritt zu lassen. Dumm nur, dass Sandra sich für Gunter entschieden hat. Kim lässt die Narbe keine Ruhe, sie fühlt sich von allen unverstanden und kommt zu dem Schluss, dass ihr Hang zum Perfektionismus mit ihrer Mutter zusammenhängen muss. Als Patrick dies Sydney verrät, beschließt sie, Kims Mutter zu kontaktieren. Merle glaubt, Hannes' Vermieter überzeugt zu haben, dass Erika ihre Rosen wieder in der Werkstatt verkaufen kann. Doch Hannes bekommt die Kündigung. Da fällt Erika ein, dass sie den Vater des Vermieters von früher kennt - Eliane hat Mathis per Videotelefonie ihrer Mutter vorgestellt, die ist sichtlich begeistert und hofft auf einen baldigen Enkel. Plötzlich steht das Thema Kinderkriegen zwischen Eliane und Mathis im Raum. Carla und Britta sprechen sich aus. Doch Torben wird klar, dass ihr Streit längst nicht ausgestanden ist. Untertitel: Folge 2368 Laufzeit: 50 Minuten Genre: Telenovela, D 2016 Regie: Laurenz Schlüter Folge: 2368 Schauspieler: Sydney Cheryl Shepard Mathis Mickey Hardt Holger David C. Bunners Patrick Constantin Lücke Thomas Gerry Hungbauer Johanna Brigitte Antonius