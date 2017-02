Zoe träumt von einer Familie, aber ihr fehlt noch der passende Mann, um Kinder in die Welt zu setzen. Die New Yorkerin gerät mit Anfang 30 langsam in Panik, darum setzt sie auf künstliche Befruchtung. Kaum ist sie schwanger, trifft sie allerdings auf ihren Traummann. Doch wie wird Stan auf die frohe Botschaft reagieren, dass sie schon ein Baby erwartet?