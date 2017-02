Acht der erfolgreichsten deutschen Top-Athleten geben bei VOX alles, um der Beste der Besten zu sein! In neuen, spannenden Wettkämpfen wollen Kunstturner und frischgebackener Olympiasieger Fabian Hambüchen, Eiskunstlauf-Star und Schauspielerin Tanja Szewczenko, Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink, Weltklasse-Rennrodlerin Silke Kraushaar-Pielach, einer der erfolgreichsten deutschen Stabhochspringer Björn Otto, Langlauf-Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle, Olympiasieger im 800-Meter-Lauf Nils Schumann sowie Spielmacherin der Hockeynationalmannschaft und Olympiasiegerin Fanny Cihlar in der zweiten Staffel von "Ewige Helden" herausfinden, wer von ihnen der vielseitigste Athlet ist. Dabei werden die Sportler von Ski-Legende und Spielleiter Markus Wasmeier begleitet, Sportreporter Marco Hagemann kommentiert die Spiele. In acht Folgen der Sportler-Doku blicken die einstigen Olympiasieger und Weltmeister außerdem auf ihre Ausnahmekarrieren zurück und geben einen tiefen Einblick in ihre Sportler-Seelen. - Sommerbiathlon