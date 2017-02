Thema, u. a. Champions League, Achtelfinal-Hinspiel: Benfica Lissabon — Borussia Dortmund. In der heimischen Liga war Raphael Guerreiro nie aktiv. Der Portugiese ist in Frankreich aufgewachsen. Zum Achtelfinalgegner hat er dennoch ein spezielles Verhältnis: „Ich war schon als Kind Benfica-Fan. Mein Traum ist es, einmal dort zu spielen.“ Bis 2020 läuft sein Vertrag aber noch bei der Borussia, mit der er in der Vorrunde Lissabons Stadtrivalen Sporting zweimal bezwang. — Außerdem: Paris Saint-Germain — FC Barcelona.