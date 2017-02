Die Goldbergs - Tanz dich frei Morgen | ORF 1 | 05:30 - 06:00 Uhr | Comedyserie Infos

Adam wird mit Dana den Schulball besuchen. Er möchte unbedingt tanzen lernen, und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als bei seiner Mutter Beverly Tanzunterricht zu nehmen. Was den beiden sogar Spaß macht. Murray will unterdessen mit Barry "Das Gespräch" führen. Original-Titel: The Goldbergs Laufzeit: 30 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: David Katzenberg Schauspieler: Beverly Goldberg Wendi McLendon-Covey Adam Goldberg Sean Giambrone Barry Goldberg Troy Gentile Erica Goldberg Hayley Orrantia Albert 'Pops' Solomon George Segal Murray Goldberg Jeff Garlin