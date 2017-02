Verhindertes Wiedersehen in Kambaluk: Kurz vorm am Ziel! Vor Marco, Shi La und Luigi liegt Kambaluk, die Residenz des Kaisers von China. Endlich kann Marco seinen Vater Niccolo Polo wieder sehen. Doch er erlebt, wie sein Vater gerade ins Gefängnis gesperrt wird. Er soll den Kublai Khan betrogen und falsches Papiergeld gedruckt haben. Eine Flut an Geldscheinen hat den Handel in der Hauptstadt durcheinander gebracht. Noch einmal müssen die drei Freunde allen Mut und Verstand zusammen nehmen, um den wirklichen Falschmünzer zu entlarven und so Marcos Vater zu retten.