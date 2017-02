Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil Heute | SWR BW | 20:15 - 23:30 Uhr | Show Infos

Zu ihnen zählen Alfred Heizmann, der hintergründig und mit Augenzwinkern seine Mitmenschen betrachtet, Martina Bauer, die als "Friedensgöttin Victoria" einen Blick vom Berliner Tor aus ihrem Triumphwagen auf die politische Welt wirft, sowie dem närrische "Duo Infernale" Claudia Zähringer und Norbert Heizmann, die diesmal auf einer einsamen Insel gestrandet sind. Trockener Humor und fein abgestimmte Zweistimmigkeit sind das Markenzeichen der singenden Brüder Gregor und Simon Malkmus. Und mit ihren Parodien starten Ingolf Astor und Raphael Brausch aus dem Nachbarort Allensbach einen Großangriff auf Zwerchfell und Lachmuskeln. Schließlich gibt es noch ein Wiedersehen mit dem unvergleichlichen Bauchredner Fred van Halen & Aky, dem großen Vogel mit dem frechen Schnabel. Für musikalische Stimmung sorgt die 25-köpfige "Froschenkapelle Radolfzell" unter der Leitung von Tobias Franz, die in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum feiern. Mit von der Partie natürlich auch der vielseitige Pianist Jürgen Weidele und Gerd May mit seinem Evergreen "Ja wenn der ganze Bodensee". Moderiert wird der bunte Abend von Rainer Vollmer. Laufzeit: 195 Minuten Genre: Show, D 2017 Regie: Matthias Weik Gäste: Gäste: Claudia Zähringer, Alfred Heizmann, Fred Halen, Gerd May, Jürgen Weidele, van Aky, Ingolf Astor, Martina Bauer, Norbert Heizmann, Simon Malkmus, Gregor Malkmus, Raphael Brausch