J.R. hat herausgefunden, dass sein eigener Sohn ihn hintergeht und ein schmutziges Spiel im Southfork-Deal spielt. Aber beide beschließen, gemeinsame Sache zu machen, und auch den Anwalt Lobell davon abzuhalten, Bobby über das schmutzige Geschäft zu informieren. Sie durchforsten die Vergangenheit des Anwalts und finden tatsächlich ein Druckmittel. J.R. findet in der Scheune das alte Tagebuch von Miss Ellie, mit dem John Ross nun Bobby drohen kann, die schmutzigen Familiengeheimnisse und dunkelsten Kapitel aus der Vergangenheit der Familie ans Tageslicht zu bringen, wenn Bobby Southfork nicht verkauft. John Ross erhält von dem Privatdetektiv, den er beauftragt hat, die Nachricht, dass der einzige Zeuge in dem Mordfall von Lobells Sohn verstorben ist, aber dass es ihm zwischenzeitlich gelungen ist, den Urheber der E-Mail an Elena zu finden. Diese Mail war der ursprüngliche Trennungsgrund zwischen Elena und Christopher. Die Verfasserin der Mail wird von Clyde als Rebecca Sutter angegeben. Zwischenzeitlich taucht Cliff Barnes auf und versucht eine Verbindung zu seinem Neffen Christopher aufzubauen. Er bietet Christopher eine Million Dollar an, um sein Methanhydrat-Projekt weiter voranzutreiben. Christopher betreibt weiterhin seine Forschungen an dem Projekt, und es gelingt ihm auch, im Kleinen, ein sicheres Verfahren für die Energiegewinnung zu entwickeln. Bobby teilt seinem Sohn mit, dass er Krebs hatte, und Christopher macht Bobby Vorwürfe, dass er ihn nie an seinem Leben teilhaben lässt. Bei Elena findet Christopher Trost. Tommy, Rebeccas Bruder, fotografiert Christopher und Elena schmusend, und lässt seiner Schwester die Bilder zukommen, nachdem diese sich geweigert hatte, eine Spy-Software auf Christophers Computer zu spielen, damit Tommy jederzeit Zugriff auf dessen Rechner hat.