Die drei Rechtsmediziner Nikki, Jack und Thomas sind mit ihrem kriminalistischen Gespür den Mördern auf der Spur. Sie finden jede noch so kleine, dabei oft entscheidende Spur. Ein Scharfschütze terrorisiert die Stadt. An öffentlichen Orten werden plötzlich ohne Vorwarnung Menschen aus großer Entfernung erschossen. Nikki, Jack und Thomas finden nur wenige Indizien, die zum Schützen führen. Was verbindet die Opfer mit dem Mörder? Während Inspektor Jane De Freitas sich von der Affäre mit ihrem Kollegen Robert Drake erholt, ruft sie das Team der Pathologen, um Spuren des Heckenschützen zu finden. Thomas ist unterdessen besorgt über den Kontakt seiner Ex-Frau zum wegen Drogenbesitzes vorbestraften Conrad Devenish. Weder seine Ex-Frau noch Conrad scheinen die Bedrohung durch den Scharfschützen ernst zu nehmen. Jane erhält während der Untersuchung eines weiteren Mordes einen Anruf des Scharfschützen. Seine Warnung ist unmissverständlich: Niemand kann ihn aufhalten. ZDFneo zeigt die achtzehnte Staffel "Silent Witness" mit zehn Folgen immer montags ab 23:45 Uhr in Doppelfolgen.