Die Dokumentation schildert - neben anderen Fällen - das Schicksal einer Frau, die auf Grund falscher Anschuldigung des Missbrauchs an einem Kind bezichtigt wird. Auch wenn es sich später herausstellt, dass die Vorwürfe haltlos sind, steht sie vor einem Scherbenhaufen. Wer einmal am Pranger stand, dessen gesellschaftliche Beziehungen sind vergiftet. Anhand von realen Fällen ordnen Experten das sensible Geflecht von Angst und Unterstellung, von Verdächtigung und Wahrheit, von Vorwurf und vermeintlichem Missbrauch ein.