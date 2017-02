Die Geissens wandelten an den schönsten Plätzen der Karibik auf den Spuren echter Piraten und versteckten schon 13 Schätze. Dieses Mal sind sie in Deutschland und verstecken ihre wertvollen Schatztruhen so, dass sie aus jeder Ecke des Landes gut erreichbar sind. Auch die Österreicher haben die Chance eine der begehrten Überraschungen zu ergattern. Und es wird gigantisch, denn neben Familie Geiss sind weitere bekannte Gesichter wie Giovanni Zarrella mit dabei und unterstützen Carmen und Robert dabei, das perfekte Versteck zu finden.