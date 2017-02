Nick geht Ceces Unordentlichkeit mächtig gegen den Strich und so streiten sich die beiden immer häufiger. Schmidt ist ihm keine große Hilfe, denn er ist so verliebt in Cece, dass er ihr alles durchgehen lässt. Jess ist stolz, dass sie in eine Geschworenenjury gewählt wurde. Doch just in dem Moment ruft sie Schuldirektor Foster an, dass er sich schwer verletzt hat und ob Jess nicht seine Aufgaben übernehmen könnte. Dafür muss sie allerdings erst mal wieder aus der Jury rauskommen.