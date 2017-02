Da Amy es so genießt, mit Sheldon zusammen zu leben, verschweigt sie ihm, dass der Wasserschaden in ihrer Wohnung längst repariert ist. Als er das von Howard und Bernadette erfährt, ist er zuerst sauer. Doch dann muss auch er gestehen, dass ihm der Status Quo sehr zusagt. Leonard ist sauer auf Penny, dass sie viele seiner Sammelobjekte ohne ein Wort zu sagen in eine Lagerhalle geräumt hat. Doch er kann ihr nicht lange böse sein und erlaubt ihr sogar, dass sie das Schlafzimmer umgestalten darf.