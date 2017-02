Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Morgen | ORF 1 | 05:05 - 06:00 Uhr | Frauenserie Infos

Randall "Booze" Boozler ist ein vielversprechendes Nachwuchstalent der 'Hawks', doch da er notorisch zu spät kommt, droht der Trainer ihn hinauszuwerfen. Dani soll Booze helfen. Außerdem steht Danis exzentrische Mutter Angela unter Verdacht, vertrauliche Infos über die Spieler an Wettbüros verkauft zu haben. Und dank T.K. erlebt Ray Jr. einen heißen Abend in einem angesagten Club, der jedoch ganz anders endet als erhofft. Original-Titel: Necessary Roughness Untertitel: Gewohnheiten Laufzeit: 55 Minuten Genre: Frauenserie, USA 2011 Regie: John Fortenberry Folge: 4 Schauspieler: Matthew Donnally Marc Blucas Nico Scott Cohen Lindsay Santino Hannah Marks Ray Santino jr. Patrick Johnson Terrence King Mehcad Brooks Dani Santino Callie Thorne