Eigentlich suchen Claire und Jay bei ihren Treffen nur den anonymen Sex und den Körper des Anderen. Doch dann erwachen bei Jay weitergehende Gefühle. Patrice Chéreaus berührendes Drama gewann 2001 den Hauptpreis der Berlinale. Aufgrund seiner freizügigen, naturalistischen Sexszenen löste der Film seinerzeit heftige Diskussionen aus. Ein Mann, Jay, öffnet die Tür seines trostlosen Apartments. Eine Frau, Claire, steht vor ihm, die beiden scheinen sich zu kennen und doch kaum etwas voneinander zu wissen. Er bittet sie herein, und nach einem kurzen Gespräch stürzen sie sich aufeinander, haben leidenschaftlichen Sex. Dann verschwindet die Frau wieder bis zur nächsten Woche, am selben Ort, zur selben Zeit. Doch Jay erträgt diesen Zustand nicht. Eines Tages folgt er ihr heimlich. Er findet heraus, dass Claire verheiratet ist, einen kleinen Sohn hat und als Schauspielerin in einem Vorstadttheater auftritt. Getrieben von einem obsessiven Interesse an Claire, nimmt Jay im Theater Kontakt zu ihrem Ehemann Andy auf. Als Claire herausbekommt, dass Jay ihr nachspioniert, ist die Aura der Anonymität zerstört. Bei seiner Uraufführung stieß Patrice Chéreaus preisgekröntes Drama "Intimacy" teilweise auf Unverständnis. Tatsächlich jedoch verfällt der anspruchsvolle Film nach Motiven von Hanif Kureishi nie dem Voyeurismus. Vielmehr geht es Chéreau darum, das komplexe Seelenleben seiner Protagonisten auszuloten, wobei den Sexszenen eher eine metaphorische als eine erotische Bedeutung zukommt. Auf der Berlinale 2001 bekam "Intimacy" den "Goldenen Bären" als "Bester Film", Kerry Fox ("Kleine Morde unter Freunden", "The Gathering") wurde für ihre Leistung als "Beste Darstellerin" ausgezeichnet.