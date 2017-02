Als vor 200 Jahren die ersten deutschen Dampfschiffe vom Stapel liefen, ahnten nur wenige, dass damit ein neues Zeitalter der Schifffahrt begonnen hatte. Damals war es keine Liebe auf den ersten Blick: Das Rauchen und Fauchen der stattlichen Maschinen flößte selbst den kühnsten Matrosen Respekt ein. Die anfängliche Skepsis aber verflog schnell. Dampfer waren fortan auf Flüssen wie auf Weltmeeren unterwegs - und sie fahren noch immer. LexiTV nimmt Sie in dieser Sendung mit an Bord der historischen Raddampfer auf der Elbe. In Dresden ist die älteste und größte Raddampferflotte der Welt beheimatet und jetzt, in der kalten Jahreszeit, werden die Schiffsveteranen liebevoll gepflegt und aufgepäppelt. Tauchen Sie ein in die Geheimnisse der Sächsischen Dampfschifffahrt und erleben Sie den Charme einer längst vergangenen Epoche.