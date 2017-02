Seit Jahren führt Linda Hessler gemeinsam mit ihrem Mann Frank ein kleines Gourmetrestaurant. Das Geschäft läuft gut, und mit seinem Talent hat Frank sich einen Stern erkocht. Damit aber ist der ehrgeizige Perfektionist nicht zufrieden: Er will einen zweiten Stern, koste es, was es wolle. Kein Wunder, dass die romantisch veranlagte Linda sich von ihrem arbeitswütigen Gatten immer stärker vernachlässigt fühlt. In dem Floristen Peer findet sie einen charmanten Verehrer. Sie sind ein bestens eingespieltes Team: Linda Hessler und ihr Mann Frank führen seit Jahren gemeinsam ein kleines, feines Gourmetrestaurant - er leitet die Küche, sie den Service. Die beiden haben das in einem alten Fachwerkhaus gelegene Lokal von Franks Vater Wilhelm übernommen. Allerdings wacht der alte Patriarch noch immer mit Argusaugen und spitzer Zunge über die Geschehnisse an seiner einstigen Wirkungsstätte. Wie zuvor schon sein Vater hat Frank dem Restaurant einen prestigeträchtigen Michelin-Stern erkocht. Zufrieden ist er damit jedoch nicht. Um dem ständig krittelnden Wilhelm sein ganzes Talent zu beweisen, setzt er alles daran, einen zweiten Stern zu bekommen. Dabei stößt Frank mit seinem Perfektionismus und seinem aufbrausenden Temperament nicht nur seine Angestellten vor den Kopf, sondern auch seinen höchst talentierten Sohn und Juniorchef Jan. Linda spürt immer deutlicher, dass der romantische Zauber ihrer Ehe längst einem routinierten Nebeneinander gewichen ist. In dieser Situation lernt sie Peer Lüders kennen, den neuen Floristen des Restaurants. Vom ersten Moment an flirtet er auf charmante Weise mit ihr. Frank, der nur Sterne vor Augen hat, realisiert gar nicht, wie seine Frau sich immer mehr von ihm entfernt.