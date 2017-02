Art-Direktorin Franka Lauth verliert ihren Job in einer Werbeagentur und muss, um die Raten für ihre teure Wohnung zu zahlen, eine Stelle bei einem Cateringunternehmen annehmen. Zwischen ihr und dem charmanten Chef Jakob funkt es auf Anhieb, doch leider muss er ihr bald wieder kündigen. Franka gründet ihren eigenen Catering-Service und hat sofort Erfolg. Ein lukrativer Großauftrag übersteigt jedoch die Kapazitäten ihrer kleinen Firma. Ohne Jakobs Unterstützung droht der Kollaps ... Franka Lauth führt dank ihres Top-Jobs in einer Berliner Werbeagentur ein luxuriöses Leben. Ihr Höhenflug findet ein jähes Ende, als Frankas Erzkonkurrent Markus Spreng ihr die Präsentationsunterlagen für eine spektakuläre Kampagne klaut. Ihr kleinmütiger Chef Roland Kunze glaubt Franka nicht, die daraufhin wutentbrannt kündigt. Nach einem ernüchternden Besuch beim Arbeitsamt nimmt Franka, um wenigstens die Wohnung weiter abzahlen zu können, einen Job als Küchenhilfe bei einem Cateringunternehmen an. Sie verliebt sich in ihren Chef Jakob, der ein begnadeter Koch ist, seine First-Class-Häppchen jedoch fantasielos präsentiert. Franka entwickelt jede Menge Marketing-Ideen, doch der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig: Jakob muss sparen, und so verliert Franka auch diesen Job. Gemeinsam mit Jakobs Ex-Mitarbeiterin Deria gründet sie ihren eigenen Catering-Service. Während Jakobs Geschäft schlecht läuft, avanciert Frankas Unternehmen zum Geheimtipp der Foodszene. Ein Großauftrag mit einem Gala-Dinner für 500 Gäste bringt Franka aber unerwartet in Bedrängnis. Matthias Tiefenbacher ("Der Schwarzwaldhof") inszenierte nach einem Buch von Uli Brée ("Mord auf Rezept"). Gedreht wurde in Berlin.