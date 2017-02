Der Staatsanwalt Heute | ZDF | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Landwirt Jonas Meisinger ist unter den Verfechtern eines Windparks im Taunus ein gefürchteter Mann. Ohne Unterlass macht er im Gemeinderat Stimmung gegen das Ökostrom-Projekt. Aber nicht nur im Dorf, auch innerhalb der eigenen Familie provoziert Meisinger laufend Unmut. Vor allem seine Mutter Ida, eine Expertin in Sachen Kräuter, hat wenig Grund zum Lachen. Seit der Hofübergabe verhält sich ihr Sohn sehr herablassend und arrogant ihr gegenüber. Vergiftet wird er eines Tages am Feldrand aufgefunden. Untertitel: Gegenwind Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, D 2017 Regie: Ulrich Zrenner Folge: 6 Schauspieler: Bernd Reuther Rainer Hunold Kerstin Klar Fiona Coors Christian Schubert Simon Eckert Dr. Judith Engel Astrid Posner Ida Meisinger Michael May Manuela Meisinger Denise Zich Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets