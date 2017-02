Gäste: Horst Lichter, Hans Sigl, Oliver Geissen, Lena Gercke, Bülent Ceylan und Kaya Yanar - Kai Pflaume präsentiert am 11. Februar eine brandneue Primetime-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas XXL". Was beschreibt das "Paris-Syndrom"? Wie lassen sich Ameisen von Vorratsschränken fernhalten? Wo kann man Föhnfische entdecken? Die Antworten auf solche skurrilen Fragen gibt's in "Wer weiß denn sowas XXL". Zur Seite stehen den beiden Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton dabei: Horst Lichter, Hans Sigl, Oliver Geissen, Lena Gercke, Bülent Ceylan und Kaya Yanar! Ein Highlight jeder XXL-Sendung sind die Auflösungen der besonders kniffligen Fragen live im Studio. Auch diesmal warten spektakuläre Experimente und tierische Gäste auf Kai, Bernhard und Elton. Bei "Wer weiß denn sowas?" spielen die prominenten Rateteams drei Runden um Bares für ihren Studioblock. Am Ende wird der Gewinn unter den Zuschauern, die sich vorher für das erfolgreichere Rateteam entschieden haben, aufgeteilt. Im anschließenden Finale treten die siegreichen Prominenten der ersten drei Runden noch einmal an und geben alles, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu erspielen. Wer kombiniert richtig? Wer entscheidet sich für die korrekte Antwort? Bis zum Ende bleibt es spannend bei "Wer weiß denn sowas? XXL"!