Fensterputzer Hüseyin sorgt an einem Hotel in 72 Metern Höhe für klare Sicht aufs Ulmer Münster. Dieser Job ist so gar nichts für Menschen mit Höhenangst, das stellt Willi sofort fest. Was man außerdem unbedingt braucht, ist Ausdauer: Das Hotel hat ungefähr 2000 Fenster! Wie Glas überhaupt hergestellt wird, das erfährt Willi bei einer Firma im Bayerischen Wald. Werksleiter Reinhold Gietl erklärt Willi genau die Vorgänge: Bei 1600 Grad Celsius verschmelzen verschiedene feste Zutaten zu einer flüssigen, blubbernden Glasmasse. Die läuft dann in ein Zinnbad, wo sie sich zu einem 250 Meter langen, dünnen, aber breiten Glasband ausdehnt. Dieses Glasband kühlt ab und verfestigt sich dabei mehr und mehr. In einer Firma schaut sich Willi an, wie die Glasscheiben weiter verarbeitet werden. Zu Panzerglas zum Beispiel. Willi wird von dem Glas-Experten Josef Weiß informiert: Panzerglas ist nicht etwa eine einzige extra dicke Glasscheibe, sondern ein Sandwich aus vielen einzelnen Scheiben und sehr widerstandsfähigen Spezialfolien. Krawumm! Willis Schläge mit einem Vorschlaghammer machen der Panzerglasscheibe überhaupt nichts aus! Sogar Gewehrgeschossen hält die acht Zentimeter dicke Scheibe stand. Im Beschussamt Ulm testet Willi gemeinsam mit Rainer Steinle und Bernhard Kurz, ob die Hersteller von Panzerglas ihre Scheiben in ein gepanzertes Auto einbauen könnten. Ein ganz wichtiger Test wurde hier allerdings noch nicht durchgeführt - der Fußballtest. Den will Willi gleich selbst nachholen: Hält die nagelneue Scheibe einem knallharten Willi-Freistoß stand?