Mit harter Arbeit allein wird man im Leben nicht reich – da muss eine bessere Idee her. Die meinen die drei Kumpel Daniel, Paul und Adrian gefunden zu haben: Die muskelbepackten Männer wollen einen reichen Kerl entführen, der in ihrem Sportclub Kunde ist. Dann wollen sie an die Kohle des Mannes und sich fortan ein schönes Leben machen. So weit, so falsch gedacht – denn ihr Kidnappingopfer entkommt ihnen und bläst zur Jagd auf die drei…