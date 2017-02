Schildkröte - Das Orakel von Bärstadt: Ein Monster zerstört die Gartenzwerge von Herrn Paschulke? Nicht ganz, es ist eine Schildkröte. Fritz Fuchs nimmt sie bei sich auf und entdeckt bei genauem Hinsehen Zeichen auf ihrem Panzer: SOS! Wer braucht hier Hilfe? Fritz ermittelt, dass es sich bei der Schildkröte um die berühmte Bertha handeln muss. Diese hatte vor über 40 Jahren als Orakel die Ergebnisse der Fußball-WM richtig vorhergesagt. Doch dann verschwand das Tier - genau wie jetzt wieder. Nachbar Paschulke hilft bei der Suche - aber mehr aus Eigeninteresse. Er möchte, dass Bertha für ihn als Orakel die Zukunft vorhersagt. Er will eine Fußball-Wette gewinnen und wissen, wo seine Verabredung Frau Erika bleibt. Fritz hatte noch weitere Zeichen auf dem Panzer der Schildkröte entdeckt, die er nicht entschlüsseln konnte. Ein rätselhafter Fall. Was Fritz und Herr Paschulke nicht wissen: Die Schildkröte gehört Frau Erika. Sie hat sich im Keller eingesperrt und die Schildkröte losgeschickt, um Hilfe zu holen. Mit Lippenstift hat sie die Zeichen für ihre Adresse auf den Panzer geschrieben. Doch diese Zeichen sind verwischt, als Fritz das Tier schließlich wiederfindet. Erika gerät in immer größere Nöte. Außerdem scheint sich ein Unbekannter vom Kiosk auch für das Tier zu interessieren. Kaum einem Tier auf der Welt werden so viele unterschiedliche positive Eigenschaften und Legenden angedichtet wie der Schildkröte. Manche Indianer glaubten, dass ihr Land auf dem Rücken einer Schildkröte erschaffen wurde. In Asien sollen Schildkröten Sorgen und Ängste vertreiben oder auch die Zukunft vorhersagen können. Was davon stimmt? Ein Mysterium stimmt auf jeden Fall: Schildkröten haben die Dinosaurier überlebt. Es gibt sie seit über 200 Millionen Jahren auf der Erde.