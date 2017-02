Maja und ihre Freunde wollen Wiesentheater spielen. Jeder soll aufführen, was er besonders gut kann. Mitspielen wollen auch die Wespen. Sie wollen das Picknick der Freunde klauen. Da müssen Maja und ihre Freunde den aufdringlichen Wespen mal so richtig zeigen, was sie können. Mit einer bühnenreifen, spektakulären Aufführung vertreiben sie die Wespen. Nur die zickige Lara kennt ihre Rolle nicht genau.