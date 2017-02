Dass ihn irgendwer mit einem Angeberboot überholt, kann Halvar beim besten Willen nicht ertragen. Er fordert den Bootseigner zum Wettrennen - und hätte ohne Wickie nicht die geringste Chance zu gewinnen. Nicht gerade mit Reichtümern beladen, nehmen die Wikinger Kurs auf Flake. Ihre jüngste Kaperfahrt war ein ziemlicher Reinfall. Da passt es ins Bild, dass plötzlich auch noch ein äußerst elegantes, äußerst großes und äußerst schnelles Drachenboot an ihnen vorbeisegelt, so dass ihnen dessen Gischt nur so um die Ohren zischt. Halvar ist über das Angeberboot mitsamt seinem Angeberkapitän Brendall so aufgebracht, dass er ihn augenblicklich zu einem Wettrennen auffordert. Wer es als erster bis zur Nachbarinsel und zurück schafft, ist Sieger. Allerdings weist Wickie vorsichtig darauf hin, dass Halvar eigentlich keine Chance haben wird, das Rennen zu gewinnen - schon gar nicht angesichts des Umstandes, dass Brendall sämtliche Ruder des Drachenbootes der Wikinger in der Nacht ansägt. Es kommt, wie es kommen muss: Die Ruder brechen, und kaum ist der Wettkampf gestartet, liegt das fremde Boot auch schon fast uneinholbar voraus. Ohne Wickies Geistesblitz wäre jetzt alles verloren.