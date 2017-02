Bülent Ceylan lässt mit seiner Haarpracht Erinnerungen an Heavy-Metal-Konzerte aufkommen. Doch auf der Bühne zeigt sich der Mannheimer eher an den Fragen des Alltags als an Hardrockmusik interessiert. Stand-up-Comedy, Parodien oder charmante Plaudereien mit dem Publikum sind bei Ceylan Programm.