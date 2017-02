Surly ist ein kleines Eichhörnchen, hat aber einen echten Dickkopf. Es will sich einfach nicht an die anderen Hörnchen anpassen und wird als Eigenbrötler ausgestoßen. Ihm bliebt nichts anderes übrig, als in die große Stadt zu ziehen, um dort sein Glück zu versuchen. Kälte und Hunger treiben ihn dazu, zum Dieb zu werden und einen großen Nussklau zu planen. Er ist jedoch nicht der einzige - schafft er es, schneller zu sein als die Konkurrenz?