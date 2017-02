Law & Order: New York Heute | VOX | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Detectives der Sondereinheit sind einem psychopathischen Serienkiller auf der Spur, der seine Opfer über einen Hostessenservice findet. Der Mörder tritt als Kunde auf und bucht die in der Regel sehr jungen Frauen, um sie später brutal zu misshandeln und ihre Leichen dann verschwinden zu lassen. Benson und Amaro müssen davon ausgehen, dass er bereits elf Mädchen getötet hat und sein letztes Opfer wahrscheinlich noch am Leben ist... Original-Titel: Law & Order: Special Victims Unit Untertitel: Jagdrevier Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2012 Regie: Dick Wolf Folge: 15 Schauspieler: Detective Olivia Benson Mariska Hargitay Det. Nick Amaro Danny Pino Det. Amanda Rollins Kelli Giddish Sergeant John Munch Richard Belzer Detective Odafin "Fin" Tutuola Ice-T Captain Don Cragen Dann Florek Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets