Rosa hat kürzlich einen Brautmodenladen geerbt und beschließt, darin eine eigene Hochzeitsagentur zu eröffnen. Ein wenig ist das Ironie des Schicksals, denn wenn es um die eigene Eheschließung geht, ist Rosa leider eine überaus unzuverlässige Partnerin. Ihre große Liebe Sam hat sie gerade zum dritten Mal vor dem Altar stehen lassen. Auf der Suche nach einem geeigneten Firmenwagen begegnet Rosa der jungen Meral, Tochter eines türkischstämmigen Werkstattbesitzers, die sofort Feuer und Flamme für die Idee ist, statt schrottreifen Autos romantische Traumhochzeiten zu verkaufen. Obwohl sie grundverschiedener nicht sein könnten, haben die beiden sich gesucht und gefunden: Meral wird Rosas Assistentin und bringt endlich Struktur in Rosas Chaos. Zudem scheint das Glück auf ihrer Seite zu sein, denn mit Michelle und Frank steht ganz unverhofft das erste heiratswillige Paar in Rosas Laden. Doch gleich der erste Auftrag läuft alles andere als glatt, da Rosa sofort spürt, dass bei diesem Liebespaar irgendetwas nicht stimmen kann. Der geschäftstüchtigen Meral ist das jedoch alles herzlich egal, sie will vor allem eines, diese Hochzeit ausrichten und ihren Traumjob behalten. Aber Rosa wäre nicht Rosa, wenn es ihr nicht gelänge, die Wahrheit herauszufinden... Dreimal hat Rosa Winter bereits selbst vor dem Traualtar Reißaus genommen - und dennoch gründet sie ihre eigene Hochzeitsagentur. Mutter Ruth, die vom klassischen Eheleben wenig hält, ist nicht begeistert. Rosa lässt sich davon nicht aufhalten, im Gegenteil: Mit Hilfe der jungen und resoluten Meral macht sich die unkonventionelle Hochzeitsplanerin voller Enthusiasmus ans Werk. Doch schon ihr erster Auftrag stellt Rosa und Meral vor ungeahnte Herausforderungen.