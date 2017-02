Nach einem Brandanschlag auf das Haus von Holzhändler Rhodri Davies (Hywel Morgan) stirbt dessen achtjähriger Sohn, Ehefrau Mari Davies (Elen Rhys) überlebt nur knapp. Zurück aus einer depressiven Auszeit, übernimmt Tom Mathias (Richard Harrington) die Leitung der Ermittlungen von seiner wenig begeisterten Kollegin Mared Rhys (Mali Harries). Beide finden heraus, dass Rhodri rücksichtlos den vom Schwiegervater geerbten Holzbetrieb auf Vordermann bringen wollte. Zu den Geschädigten zählt eine Bauernfamilie, die alles verloren hat. Unter Verdacht gerät deren Sohn Bedwyr Thomas (Dyfan Dwyfor), der sich bei seinem Kumpel Dafydd Hughes (Owain Arthur) verschanzt und zunächst bewaffnet auf den Chief Inspector losgeht. Dennoch glaubt Mathias dessen Beteuerungen, mit der Brandstiftung nichts zu tun zu haben. Bei den weiteren Nachforschungen stößt der eigenbrötlerische Ermittler auf eine Tragödie, die ihn selbst berührt. Mit fünf neuen Fernsehfilmen wird die international ausgezeichnete Krimireihe "Inspector Mathias - Mord in Wales" fortgesetzt. In der Auftaktepisode "Feuernacht" ringt Mathias damit, die Dämonen seiner Vergangenheit ruhen zu lassen. Der aktuelle Fall weckt quälende Erinnerungen bei dem Ermittler, der sich die Schuld am Tod seiner Tochter gibt. Mit markanten Gesichtszügen und ausdrucksstarkem Spiel verkörpert Hauptdarsteller Richard Harrington den vom Leben gezeichneten Polizisten. Seine düsteren Innenwelten bilden den Kontrast zu der idyllischen Küstenlandschaft von Wales.