Thema des ersten Teils der Reihe sind die Herausforderungen des Frühjahrszuges der Vögel von Afrika nach Europa. Ihre Reise führt vom Kap der Guten Hoffnung über die Savannenlandschaften der Serengeti, vorbei an tosenden Wasserfällen und ätzenden Natronseen quer durch die Landschaften Afrikas. Die Vögel stellen sich Löwen im Streit um die Beute, sie gewinnen in Luftkämpfen gegen Ihresgleichen, und sie unterliegen räuberischen Pavianen in spektakulären Fluchten. Auf den Schwingen der Vögel erlebt der Zuschauer Naturschauspiele Afrikas aus einer völlig neuen Perspektive. Die Kamera folgt den Störchen bei ihrer gefährlichen Passage über das Mittelmeer, begleitet Kraniche und Flamingos bei ihrer Suche nach geeigneten Brutplätzen in der Camargue und fliegt mit Gänsen über Loire-Schlösser und durch Unwetter auf ihrem Weg in die Arktis. So unterschiedlich die Vögel, so verschieden sind ihre Schicksale und Herausforderungen: Ein Schwarm von 20 Millionen Staren, der ein riesenhaftes Wesen am Abendhimmel von Rom erschafft, Basstölpel, die vor der schottischen Küste spektakuläre Jagdflüge absolvieren oder Schwalben, die in Ultrazeitlupen Daunenfedern in der Luft fangen. Und egal, ob es die Tänze der Kraniche sind, das Werben der Schwalben oder das Geklapper der Störche, die Paare finden zueinander und vor ihnen liegt der europäische Sommer, in dem sie ihre Jungen großziehen. 3 Teile, täglich