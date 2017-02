Als die Freemaker sich zum Regenwaldplanet von Nal Kapok aufmachen, wird Rowan von eine Höhle angezogen, in der er den ersten Teil des Kyber-Schwerts findet. Dort findet er auch Naare, die sich versteckt und Rowans Hilfe heranzieht, um die restlichen Kristalle des Kyber-Schwerts zu finden. Nur so kann sie den Frieden in der Galaxie wiederherstellen. Während Rowan seine Entdeckungen macht, werden seine Geschwister Zander und Kordi von imperialen Stormtroopern verhaftet... Als die Freemaker sich zum Regenwaldplanet von Nal Kapok aufmachen, wird Rowan von eine Höhle angezogen, in der er den ersten Teil des Kyber-Schwerts findet. Dort findet er auch Naare, die sich versteckt und Rowans Hilfe heranzieht, um die restlichen Kristalle des Kyber-Schwerts zu finden. Nur so kann sie den Frieden in der Galaxie wiederherstellen. Während Rowan seine Entdeckungen macht, werden seine Geschwister Zander und Kordi von imperialen Sturmtrupplern verhaftet...