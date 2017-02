Lang Lang in New York - "New York Rhapsody" Heute | 3sat | 20:15 - 21:35 Uhr | Konzert Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt "New York Rhapsody", in einer Konzertaufzeichnung des Pianisten Lang Lang, ist eine Liebeserklärung an dessen Wahlheimat New York. Im Lincoln Center erklingt Musik, die diese Stadt berühmt machte. - Aaron Copland: "The Story Of Our Town" Original-Titel: Lang Lang in New York Laufzeit: 80 Minuten Genre: Konzert, USA 2016 Gäste: Gäste: Lisa Fischer, Rufus Wainwright, Andra Day, Suzanne Vega, Lang Lang, Kurt Elling, Lindsey Stirling, Regina Spektor, Sean Jones Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets