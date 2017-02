Lisa muss an ihrem Hochzeitstag entdecken, dass ihr Ehemann Felix sie kreuzunglücklich macht und umgekehrt. Hals über Kopf zieht sie in ein schäbiges Hotel, um die Gedanken zu ordnen. Damit kommt sie allerdings nicht sehr weit. Während Felix derweil in kürzester Zeit den sozialen Abstieg vom Hausmann zum Obdachlosen vollzieht, landet Lisa durch Zufall in einer WG mit zwei Männern: Chris und Edgar. Man ist abgeklärt und einfach nur miteinander befreundet, da stören Lisa die gelegentlichen Damenbesuche der beiden Männer nicht im Mindesten. Bis dann Lisa aber doch etwas mit Chris hat und sich dann plötzlich von Edgar verführen lässt. Gerade als sie sich irgendwie mit dieser Ménage-à-trois einrichten wollen, wird Felix, abgerissen und in Handschellen, von der Polizei bei ihnen abgeliefert. Und sie müssen einsehen: vier sind doch einer zu viel.