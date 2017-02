Diesmal bei "erLesen" zu Gast: Freimaurer-Großmeister Georg Semler, Vatikanexperte Andreas Englisch, "Hormon-Papst" Johannes Huber und Journalistin Anneliese Rohrer.Geheimbünde. Sie dienen als Inspirationsquelle unzähliger Verschwörungstheorien und literarischer Welterfolge. Dabei sollen die Freimaurer etwa schon längst nicht mehr so geheim sein, wie immer behauptet wird, sagt der österreichische Großmeister Georg Semler. Diskretion und nicht Geheimhaltung sei die Devise des Bunds, der heuer das 300-jährige Bestehen der modernen Weltfreimaurerei feiert. Als der größte Widersacher der Freimaurerei gilt bis heute die katholische Kirche. Aber ist das wirklich so? Antworten hat Bestsellerautor Andreas Englisch. Er ist einer der bestinformierten Journalisten des Vatikans und stellt fest: wenn es jemanden gibt, der mit Tabus bricht und jahrhundertealte Strukturen zerschlägt, dann ist das Papst Franziskus. Eine andere Form von Papst ist der in Österreich als "Hormon-Papst" bekannte Mediziner und Theologe Johannes Huber. In seinem neuen Buch "Es existiert" sieht er die Evolution heranschreiten und eine neue Menschheitsform, den Mensch 2.0 entstehen. Ob es sich dabei um ein friedfertiges oder ein raubtierähnliches Wesen handelt ist noch offen, eines aber ist gewiss: sein Geist ist fortschrittlich und fähig die Barrieren der Schulmedizin zu überschreiten. Und Anneliese Rohrer ist dafür bekannt, das Politikgeschehen seit über 40 Jahren mit kritischem Auge zu kommentieren. Ihr Blog "Rohrers Reality-Check" ist für alle jene, die wörtlich "von der Politik nicht weiter hinters Licht geführt werden wollen" und hegt die Hoffnung, Demokratiemuffel aus der Lethargie zu reißen.