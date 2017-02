Armin Schwarz ist der letzte Deutsche, dem es gelang einen Sieg bei der Rallye Weltmeisterschaft zu erringen. Seit mittlerweile zehn Jahren tritt er mit seinem amerikanischen Team bei den härtesten Wüstenrallyes der Welt an, den Rennen der Score Desert Series. Und das Beste kommt zum Schluss: die Baja 1000. 1000 Meilen nonstop über die Baja California. Die PS Reportage zeigt, wie Schwarz abschneidet und was er in mittlerweile 30 Jahren Motorsport erlebt hat.