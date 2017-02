Gerechtigkeitsliga - Gefängnisausbruch in Gotham City Heute | Super RTL | 20:15 - 21:50 Uhr | Animationsfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Batman nimmt sich eine Auszeit und fährt in den Urlaub, und der Rest der Gerechtigkeitsliga versucht, für Recht und Ordnung zu sorgen. Währenddessen hat Joker alle Schurken aus dem Gefängnis befreit. Original-Titel: Lego DC Comics Superheroes: Justice League - Gotham City Breakout Laufzeit: 95 Minuten Genre: Animationsfilm, USA 2016 Regie: Matt Peters FSK: 6 Schauspieler: Batgirl Sarah Hyland Harley Quinn Tara Strong Batman Troy Baker Superman Nolan North Deathstroke JOHN DI MAGGIO Wonder Woman Grey Griffin Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets