xXx II - The Next Level Heute | VOX | 20:15 - 22:10 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Nach einem Anschlag auf sein Hautquartier holt NSA-Spion Gibbons den Häftling Stone aus dem Knast. Der ehemalige Navy-Spezialist soll als Geheimagent im Auftrag der NSA eine gefährliche Organisation unter Führung des Verteidigungsminister ausschalten. Der plant nichts Geringeres, als das US-Staatsoberhaupt zu töten und die Macht zu übernehmen. Original-Titel: xXx: State of the Union Laufzeit: 115 Minuten Genre: Actionfilm, USA 2005 Regie: Lee Tamahori FSK: 12 Schauspieler: George Deckert Willem Dafoe Agent Augustus Gibbons Samuel L. Jackson Darius Stone / XXX Ice Cube Agent Kyle Steele Scott Speedman Präsident James Sanford Peter Strauss Charlie Mayweather Sunny Mabrey Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets