Eine Bande skrupelloser Kunsträuber hat bei einem Überfall auf das Historische Institut der Universität den Leiter erschossen und sich eine alten Schatzkarte an sich gebracht. Die Täter sind hinter der legendären "Schwarzen Madonna" her, einer wertvollen Skulptur aus dem Mittelalter. Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und verfolgen die Spur der Bande. Für Ben hält dieser Fall eine besondere Überraschung bereit, denn seine Ex Katrin scheint darin verwickelt zu sein.