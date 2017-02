Noch vier Prominente treten zum großen Gesangswettstreit an: Rebecca Siemoneit-Barum, Annett Möller, André Dietz und Dave Davis. Unterstützt werden sie heute nicht nur von Tom Gaebel, Christina Stürmer und Gil Ofarim: Im großen Finale von "It Takes 2" treten die Prominenten sowohl in einem Duett mit ihrem Profilehrer als auch mit einem Gaststar auf: US-Star Matt Simons, Deutsch-Rocker Heinz Rudolf Kunze, Deutsch-Pop-Poet Laith Al-Deen und Newcomer Wincent Weiss unterstützen je einen Finalisten auf ihrem Weg zum Sieg. Auch heute bewerten ESC-Gewinnerin Conchita, der spanisch-deutsche Popsänger Álvaro Soler und der irisch-amerikanische Sänger, Musiker und Komponist Angelo Kelly die Performances und vergeben Punkte an die Gesangstalente, so dass ein Ranking entsteht. Der oberste Platz singt sicher in der Endrunde, die unteren drei befinden sich in der 'Gefahrenzone'. Über ihren Verbleib entscheiden die Studiozuschauer per geheimem Voting. Der prominente Sänger mit den wenigsten Zuschauerstimmen ist raus. In der Finalrunde singen die besten Drei noch einmal gemeinsam mit ihrem Profilehrer. Die neu vergebenen Punkte der Jury und des Studiopublikums, gewichtet 50:50, entscheiden: Wer gewinnt 'It Takes 2'?