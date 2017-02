Game of Thrones Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:30 Uhr | Fantasyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Verluste sind verheerend, also bleibt Jon Schnee keine andere Wahl, als mit Manke Rayder einen Waffenstillstand auszuhandeln. Doch zunächst scheint das Unterfangen aussichtslos zu sein. Für Tyrion Lennister neigt sich die Zeit langsam dem Ende entgegen. Während die Durchführung der Todesstrafe wohl kaum noch verhindert werden kann, geht Cersei auf die Barrikaden und bringt sich dadurch selbst in Gefahr… Untertitel: Die Kinder Laufzeit: 75 Minuten Genre: Fantasyserie, USA, GB 2014 Regie: David Benioff, Alex Graves Folge: 10 FSK: 12 Schauspieler: Tyrion Lennister Peter Dinklage Daenerys Targaryen Emilia Clarke Cersei Lennister Lena Headey Jaime Lennister Nikolaj Waldau Tywin Lennister Charles Dance Jon Snow Kit Harington Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets