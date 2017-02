Eigentlich ist es fast so unwahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto: Diese Familie aus Oldenburg hat zweimal Zwillinge bekommen! Alle sind gesund und munter, doch finanziell geht es der Familie nicht gut. Vater Daniel verdient als Gebäudereiniger nicht die Welt, Mama Melanie kann mit vier kleinen Kindern nicht arbeiten gehen. Das Geld ist knapp, doch mit der Geburt des zweiten Zwillingspärchens muss die junge Familie nun nicht nur in eine größere Bleibe ziehen - auch das Auto ist zu klein geworden! Ihr alter Renault Mégane Scenic hat nur fünf Sitzplätze. Vater Daniel bleibt also oft nur die Fahrt mit dem Bus. Die Familie wünscht sich so sehr, gemeinsame Unternehmungen oder Urlaube mit dem Auto machen zu können! Gebrauchtwagenexperte Det Müller soll helfen, einen zuverlässigen Siebensitzer mit großem Kofferraum zu finden. Kann Det den großen Wunsch der Beckers erfüllen?