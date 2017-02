Eine Woche nach Zakopane geht es für die Skispringer nach Japan zum einzigen Weltcup-Stop in Asien. Die Stadt liegt auf der der nördlichsten der vier japanischen Hauptinseln Hokkaido. Hokkaido ist zugleich die Heimatinsel des Ausnahmespringers Noriaki Kasai, der in seinem aktuell 28. Weltcupwinter noch immer mit der erweiterten Weltspitze mithalten kann. Nur geringfügig älter als der 43-Jährige ist die Weltcup-Geschichte der dortigen Okurayama-Schanze. 1931 errichtet, ist sie die wohl traditionsreichste Schanze Japans. Seit 1980 werden regelmäßig Weltcupspringen auf der Insel ausgetragen, 2007 fand dort die nordische Ski-Weltmeisterschaft statt. Auf der Großschanze stehen zwei Einzelbewerbe zu Tag und zu Nacht an. Die schwierigen Windverhältnisse, bedingt durch die ungünstige Insellage, machen das Springen oft unberechenbar und sorgten schon für viele Aufreger. Gepaart mit der weiten Anreise sind die Springen in Sapporo für die Athleten eine besondere Herausforderung. Im letzten Jahr sorgten die DSV-Adler für schwache Resultate. Die besten Platzierungen holten Michael Neumayer und Richard Freitag zwei 12. Rängen. Die Spitzenpositionen belegten andere Europäer: es siegten Peter Prevc (SLO) und Roman Koudelka (CZE), bester Österreicher war Stefan Kraft an zweiter Position beim ersten Springen. - Einzelwettbewerb (HS 134)